Advertisement

لبنان

إشتباكات حصلت فجر اليوم في مزارع شبعا.. ما الذي كشفته إسرائيل عن عدد جرحى الجيش لديها؟

Lebanon 24
14-01-2024 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1152396-638408328945088257.jpg
Doc-P-1152396-638408328945088257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابة 5 جنود بجروح في اشتباكات في مزارع شبعا عند الحدود الشمالية مع لبنان فجر اليوم. 
 
وكان "لبنان 24" نشر مقالاً عن كمين في مزارع شبعا، لقراءته الرجاء الضغط هنا
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": صواريخ من لبنان تستهدف مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا
lebanon 24
14/01/2024 17:05:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصيب إصابة مباشرة
lebanon 24
14/01/2024 17:05:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: شهداء "حزب الله" الذين سقطوا في الجنوب ماتوا دفاعاً عن لبنان ونؤكد على ثوابت أساسية من بينها تنفيذ القرار 1701 واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة أولها مزارع شبعا وعودة اللاجئين الفلسطينيين
lebanon 24
14/01/2024 17:05:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مزارع شبعا في صلب مفاوضات هوكشتاين في لبنان
lebanon 24
14/01/2024 17:05:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

مزارع شبعا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:54 | 2024-01-14
09:50 | 2024-01-14
09:47 | 2024-01-14
09:44 | 2024-01-14
09:37 | 2024-01-14
09:29 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24