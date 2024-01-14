الأمطار الغزيرة مستمرّة... كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

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- الحال العامة: يتراجع تأثير المنخفض الجوي اعتبارا من اليوم الاحد وينحسر تدريجا اعتبارا من ظهر يوم غد. الاثنين: يبقى الطقس متقلبا حتى صباح الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر نسبيا مع ارتفاع درجات الحرارة ليعود فيتقلب اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 09 و 17 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان اليوم ان يكون الطقس غدا الاثنين، متقلبا حتى صباح الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر نسبيا مع ارتفاع درجات الحرارة ليعود فيتقلب اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: يتراجع تأثير المنخفض الجوي اعتبارا من اليوم الاحد وينحسر تدريجا اعتبارا من ظهر يوم غد. الاثنين: يبقى الطقس متقلبا حتى صباح الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر نسبيا مع ارتفاع درجات الحرارة ليعود فيتقلب اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 09 و 17 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

غائم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات قبل الظهر. تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار ومن المتوقع ان تعود الأمطار للتساقط ليلا بغزارة احيانا.

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة صباحا تكون غزيرة احيانا. تكون الرياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار مع تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1500 متر.

الثلاثاء:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية وتتساقط امطار خفيفة متفرقة ومتقطعة . يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1500 متر.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية . تتساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية وتشتد في الفترة المسائية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر و ما فوق.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 5 الى 9 درجات، في الداخل من 6 الى 10 درجات.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 50كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل وسيىء اجمالا على الجبال بسبب الضباب الكثيف و غزارة الأمطاراحيانا.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 75 و 95 %.



- حال البحر:مائج. حرارة سطح الماء: 21°م.



- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق



- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,51 .