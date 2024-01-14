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لبنان
خبر مهمّ من قوى الأمن للمواطنين.. هذا ما كشفته عن وضع الطرقات
Lebanon 24
14-01-2024
|
06:56
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
أُعيد فتح الطريق للسير القادم من أمام بيت الكتائب في الصيفي باتّجاه الحازميّة- أوتوستراد إميل لحّود، ومن هذا الاوتوستراد باتّجاه الدورة، ومنه أيضًا نحو الطريق البحريّة، بالإضافة إلى المسلك المؤدّي من الدخوليّة باتّجاه الفوروم دو بيروت ومن ثمّ الحازميّة – أوتوستراد إميل لحود.
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في حين لا تزال الطريق المتّجهة من الحازميّة- أوتوستراد إميل لحود إلى الكرنتينا - سوق السّمك، ومن جسر الكرنتينا باتّجاه الكرنتينا -سوق السمك مقطوعة لحين انتهاء أعمال التنظيف من قبل بلديّة بيروت.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، وعدم سلوك الطرقات التي لا تزال مقطوعة، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم.
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