خطار تفقد سير العمليات في السبتيه وفي الكرنتينا

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تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، التزاما بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، سير العمليات في منطقة السبتيه، حيث تسببت غزارة الأمطار بانهيار حائط دعم قرب احد المباني السكنية، ما كاد يشكل خطرا على السلامة العامة.كما كان العميد خطار أشرف على العمليات التي نفذت في محلة الكرنتينا، حيث ارتفع منسوب نهر بيروت وتسبب بغرق كافة الطرق المحيطة بالنهر.وأعطى توجيهاته للعناصر لجهة مواصلة تأمين السلامة العامة في المحلة للتأكد من عدم تعرض أي من المارة لأي خطر الى أن تنتهي بلدية بيروت من عمليات فتح مجرى النهر.كما أثنى على الجهود التي بذلها عناصر الدفاع المدني منذ فجر أمس والمستمرة حتى الساعة في كافة المناطق اللبنانية لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين وأثبتوا أنهم يتحلون بمناقبية واندفاع منقطعي النظير.