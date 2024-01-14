قاووق: سنُواصل حرب الإستنزاف ليبقى العدوّ في موقع الهزيمة

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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق في الحفل التكريمي لشهيده على طريق القدس نابغ أحمد القادري الذي أقيم في مجمع السيدة الزهراء في صيدا، أنّ "أيّ دولة عربية تشارك أميركا في العدوان على اليمن هي شريكة في العدوان على غزة وهم لا يُمثّلون العروبة الأصيلة إنما يقدّمون نموذجاً عن العروبة المزيّفة".وشدّد قاووق خلال الحفل الذي شارك فيه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، حشدٌ من أهالي بلدة كفرشوبا وقرى العرقوب إلى جانب الشخصيات والفاعليات، علماء دين ومفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلة، على أنّ "المقاومة لا تزال في الميدان تنصر غزة بسلاحها وأقدس دماء شهدائها وما كان حزب الله ليخوض أطول حرب إستنزاف على الحدود مع فلسطين المحتلة من أجل مقايضة سياسية أو من أجل مكاسب سياسية بل من أجل أن يخوض هذه الحرب إسناداً لغزة ودفاعاً عن الوطن بسيادته وحماية أهله".واعتبر أنّ "كل المبادرات الأميركية وغيرها والجهود الدبلوماسية لا تعني لنا ما لم يتوقّف العدوان على غزة"،.مشيراً إلى ان "إسرائيل هي التي تستجدي المبادرات، والتي تتحرك ليس بهدف مساعدة لبنان بل مساعدة العدو الإسرائيلي"، مشدداً على أن " المبادرات الأميركية هي تسويق للشروط الإسرائيلية في محاولة مساعدة إسرائيل لإخراجها من مأزقها".وختم قاووق: "الذي يعني لنا هو أن نبقى في الميدان نواصل حرب الإستنزاف ليبقى العدوّ في موقع الهزيمة، انظروا إلى مستعمرة "كفر جلعادي" التي يقول عنها العدوّ الإسرائيلي أنها رمز الصمود الإستيطاني الصهيوني لكن بقدرات المقاومة وصواريخها ومسيّراتها باتت اليوم مهجورة ورمزاً للهزيمة المذلة للإستيطان الصهيوني لفلسطين المحتلة".وتخلّل الحفل التكريمي كلمة لإبنة الشهيد جددت فيها "العهد بمواصلة طريق المقاومة".