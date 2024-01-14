حادث سير مروّع على أوتوستراد جبيل.. شاهدوا بالصور ما حصل هناك

جريحان اثر حادث سير على اوتوستراد جبيل.



نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/١٤ جريحة الى مستشفى سيدة ماريتيم اصيبت جراء تعرضها لحادث سير وقع على اوتوستراد جبيل.

فيما تولت جهات اخرى نقل جريحٍ ثانٍ الى المستشفى.#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/b1s0x59Ovp