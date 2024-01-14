صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل فلسطين المحتلة... أصاب منزلاً وقتل إسرائيليّاً

قتل رجل وأصيبت امرأة بجروح خطيرة، جراء صاروخ مضاد للدبابات سقط شمالي فلسطين المحتلة قرب الحدود مع لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أستهدف منزلا، مما أدى إلى وقوع "خسائر بشرية". (سكاي نيوز)

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