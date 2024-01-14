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لبنان

إنقاذ عائلة... سقط أفرادها في نهر الليطاني

Lebanon 24
14-01-2024 | 08:19
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أنقذ فريق من مركز برج رحال التطوعي في كشافة الرسالة الإسلامية – فوج الشهيد حسن الساحلي، عائلة من أربعة أفراد سقطوا في نهر الليطاني نتيجة فيضان النهر في منطقة الشلالات بين بلدتي أرزي وبدياس جراء غزارة المتساقطات.
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عائلة

نهر الليطاني

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