نصرالله: جاهزون للحرب ولا نخافها وسنُقاتل فيها بلا أسقف وبلا ضوابط وبلا حدود

قال الأمين العامّ لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، إنّ "المقاومة أطلقت 62 صاروخًا 20 منها "كاتيوشا" و22 صاروخ "كورنيت" خاص من المدى الجديد، و18 صاروخ "كورنيت" أصابت الأهداف في "ميرون"، والفيلم الذي نشرناه لا يكشف كل الحقيقة". وأضاف: " استهداف قاعدة صفد شمال فلسطين المحتلة بالمسيرّات، لولا تصوير بعض العسكريين وبعض المستوطنين للأضرار، لكان قال العدوّ إنّ المسيّرات سقطت في مناطق فارغة". وأشار إلى "أننا في المقابل نحن نعلن وبفخر واعتزاز عن شهدائنا، لكن العدوّ يتكتم عن قتلاه وخسائره وهزائمه".

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وتابع نصرالله في الإحتفال التكريميّ الذي أقامه "حزب الله" في ذكرى الشهيد وسام طويل: "يقول الأميركي إن إذا لم توقفوا في جبهة لبنان سيشنّ العدوّ حرباً عليكم، وأنا أقول إنّ هذا الأمر لم يكن مجدياً منذ 100 يوم، ولا يُمكن أن يكون مجدياً في يوم من الأيام". وقال: "يُهدّدونا بالألوية "التعبانة" والمرعوبة والمهزومة في شمال غزة فـ"يا أهلًا ومرحبًا".

وشدّد على أنّ "الذي يجب أنّ يخشى من الحرب ويخاف من الحرب هي إسرائيل، وحكومة العدوّ"، وأضاف: "منذ 99 يومًا ونحن جاهزون للحرب ولا نخافها وسنقاتل فيها بلا أسقف وبلا ضوابط وبلا حدود".