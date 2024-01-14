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لبنان

كانت تستقلّ "فان" لنقل الركاب.. قوى الأمن أوقفت إمرأة ماذا عثرت داخل حقيبة سفر كانت بحوزتها؟ (صور)

Lebanon 24
14-01-2024 | 09:20
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

بتاريخ 11-01-2024 أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك البقاع – بيروت المدعوة:
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غ. ص. (مواليد عام 1980، لبنانية)
وذلك على متن فان لنقل الركّاب.

بتفتيشها، تم ضبط كمية من الكوكايين وباز الكوكايين موضوعة في حقيبة سفر لون زهري وموزّعة داخل أكياس وعلب بلاستيكية بمجموع /36/ كيسًا، و/481/ علبة معدّة للترويج.

أودعت الموقوفة مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناء على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
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