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لبنان

وفاة طفلة... سيارة صدمتها

Lebanon 24
14-01-2024 | 09:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الطفلة ح.ك، بعدما صدمتها سيارة في منطقة البداوي.
 
 
ونُقلت جثة الطفلة إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.
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