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لبنان

إضراب عام غدا في مخيّمات الشّمال

Lebanon 24
14-01-2024 | 10:33
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أعلنت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمشايخ والروابط والحراكات والمكاتب الطلابية والمجتمع المحلي في مخيمي البداوي ونهر البارد، في بيان، "الإضراب العام يوم غد الإثنين، 15 كانون الثاني الجاري، بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة والداخل الفلسطيني".
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وأعلن البيان عن "إغلاق مداخل المخيمين من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً، ودعوة الأهالي إلى المشاركة الفاعلة بالمسيرات الشعبية التي ستنطلق في الساعة الـ11 في مخيم البداوي من أمام محطة سرحان، وفي التوقيت ذاته من أمام ساحة الشهيد أبوعمار في مخيم نهر البارد". وأهاب البيان بأهالي المخيمين "الإلتزام بالإضراب العام وإغلاق كل المؤسسات والمحال التجارية، على أن يستثنى من الإضراب عمال الصحة البيئية والمراكز الصحية والعيادات".
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