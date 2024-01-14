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لبنان

إنقاذ مستخدم في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سحبته المياه

Lebanon 24
14-01-2024 | 10:48
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أُنقذ مستخدم في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سحبته المياه خلال عملية تصريف المياه في سدّ الزرارية.
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14/01/2024 21:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

الزرارية

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