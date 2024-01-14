بالأرقام.. اليكم حجم المتساقطات حتى تاريخه

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كشفت بيانات رسميّة جديدة حجم المتساقطات الهائل في لبنان خلال الأشهر الـ4 الأخيرة (أيلول 2023 لغاية كانون الثاني الجاري)، مقارنة بالفترة الممتدة من أيلول 2022 لغاية آب 2023.وشملت البيانات 3 مناطق لمقارنة حجم المتساقطات فيها بين الفترتين المذكورتين وهي: بيروت - طرابلس - زحلة.وبحسب الأرقام، تبين التالي:المتساقطات في بيروت: 661.4 ملليمتر بين 9/2023 و 1/2024، بينما كانت نسبتها من أيلول 2022 لغاية آب 2023 ما يعادل 275 ميللمتر.المتساقطات في طرابلس: 706.7 ملليمتر بين 9/2023 و 1/2024، بينما كانت نسبتها من أيلول 2022 لغاية آب 2023 ما يعادل 269 ميللمتر.المتساقطات في زحلة: 407.2 ملليمتر بين 9/2023 و 1/2024، بينما كانت نسبتها من أيلول 2022 لغاية آب 2023 ما يعادل 152 ميللمتر.ماذا عن الأيام الأخيرة؟تجدر الاشارة إلى أن كمية المتساقطات في بيروت خلال الأيام الـ4 الأخيرة بلغت 141.8 ميللمتر، في حين في طرابلس بلغت 166.5 ميللمتر، فيما بلغت في زحلة 130 ميللمتر.