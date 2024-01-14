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لبنان

أثناء مداهمة مطلوب في حلبا.. هذا ما جرى

Lebanon 24
14-01-2024 | 11:33
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داهمت مجموعة خاصة من الشرطة القضائية في حلبا احد المطلوبين ويدعى "ع.ح" وأثناء المداهمة حصل تبادل لاطلاق نار اصيب  في خلالها المطلوب بجروح استدعت نقله بحالة حرجة الى مستشفى الخير في المنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأشارت المعلومات الى ان المطلوب بحقه مذكرات توقيف عدة من سلب وخوة وتشبيح ومحاولات قتل.
 
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