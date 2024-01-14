آخر معلومة عن الطفلة التي توفيت صدماً بالبداوي.. هذا ما فعلته القوة الأمنية المشتركة بالمنفذ

أوقفت القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، صاحب "الفان" الذي صدم الطفلة ح. ك. التي توفيت على الفور قبل أن يفر إلى داخل المخيم، وقامت بتسليمه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.

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كما أصيبت طفلة أخرى في حادث الصدم وهي تعالج في المستشفى.