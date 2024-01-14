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لبنان

آخر معلومة عن الطفلة التي توفيت صدماً بالبداوي.. هذا ما فعلته القوة الأمنية المشتركة بالمنفذ

Lebanon 24
14-01-2024 | 11:48
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أوقفت القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، صاحب "الفان" الذي صدم الطفلة ح. ك. التي توفيت على الفور قبل أن يفر إلى داخل المخيم، وقامت بتسليمه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية. 
 
 
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كما أصيبت طفلة أخرى في حادث الصدم وهي تعالج في المستشفى. 
 
وكانت مندوبة "لبنان24"، أفادت في وقت سابق من اليوم بوفاة الطفلة ح.ك، بعدما صدمتها سيارة في منطقة البداوي، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا:
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