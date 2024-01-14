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لبنان

التوتر مستمر جنوباً.. وغارات اسرائيلية عنيفة على عدد من المناطق

Lebanon 24
14-01-2024 | 11:50
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وسع العدو الاسرائيلي مساء اليوم من اعتداءاته على المناطق الجنوبية، حيث تتعرض أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، منذ السابعة الا خمس دقائق من مساء اليوم، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الاسرائيلي داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
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كما ألقى قرابة السابعة من مساء اليوم، عددا من القنابل المضيئة في سماء بلدة علما الشعب وأطرافها.
 
ونفذت طائرات العدو الحربية قرابة السادسة والثلث من مساء اليوم عدوانا جويا مستهدفة اطراف بلدة مليخ في منطقة جبل الريحان بغارة جوية، واتبعتها بــ3 غارات متتالية استهدفت تلة الرادار او المعروفة بتلة الاميركان في اعالي جبل صافي في منطقة اقليم التفاح ملقية 6 صواريخ جو - ارض احدث انفجارهم دوي تردد صداه في ارجاء منطقتي النبطية واقليم التفاح وصولا الى ساحل الزهراني وتعالت جرائه شهب نارية ودخان كثيف، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل في كفركلا، من دون ورود معلومات عن اصابات، كما أغارت على منطقة الحمى كفركلا منطقة حرجية غير مأهولة.
كما أغار الطيران الاسرائيلي على بلدات ياطر وصديقين والغسيون بين قانا وصديقين ورشكنانية، وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني  والدفاع المدني من دون ورود معلومات عن وجود إصابات.
 
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