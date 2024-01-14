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لبنان

إحذروا طريق ضهر البيدر... هذا ما يجري هناك حاليّاً

Lebanon 24
14-01-2024 | 12:19
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أفادت غرفة التحكم المروري بقطع السير بشكل جزئي على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين، وابقاء السير على مسرب واحد، ومنع مرور الشاحنات، مشيرة الى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.

وظهر اليوم، إنجرفت التربة على طريق ضهر البيدر بسبب تساقط الأمطار بغزارة، ما أدى قطع الطريق. واثر ذلك، توجهت على الفور آليات من مركز ضهر البيدر لجرف الثلوج إلى المكان بتوجيهات سريعة وفورية من وزير الاشغال علي حمية، حيث عملت على رفعها عن الطريق الدولية وإعادة فتحها مباشرة ليعود السير تدريجياً إلى طبيعته، ولكن استمرار هطول الامطار بغزارة في المنطقة، سبب مرة أخرى بحدوث انهيارات أكبر في المنطقة نفسها، لتعاود آليات المركز المذكور بالتوجه فوراً الى هناك والعمل على رفعها من جديد عن الاوتوستراد.
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وقالت وزارة الاشغال في بيان لها إنه "إضافة إلى ذلك، فإن التوجيهات قد أعطيت مباشرة إلى المدير الإقليمي للوزارة في البقاع، بالإيعاز فوراً إلى ورشة متعهدي الوزارة هناك للمباشرة بالعمل على تنظيف وتعزيل الأتربة والردميات التي قد تكون دخلت إلى مجاري تصريف مياه الامطار والأقنية على الطريق، وكذلك البقاء على أهبة الاستعداد لاستكمال الاعمال المطلوبة كافة ضماناً  لانسيابية حركة المرور عليها".

وأكدت الوزارة أن "جميع ورش متعهدي الوزارة تواصل عملها ليلاً ونهاراً على كافة الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية المصنفة ضمن نطاق الوزارة طيلة أيام المنخفض الجوي الحالي ، هذا فضلاً عن أن التوجيهات المعطاة لها تقضي بمواصلة عملها قبل وخلال وبعد أي منخفض أو عاصفة تضرب البلاد في هذا الموسم الحالي".
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