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لبنان
عشاء جنبلاط- فرنجية غداً.. اليكم آخر المعلومات
Lebanon 24
14-01-2024
|
13:35
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يعقد مساء غد عشاء سيجمع النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية، في كليمنصو.
ووضعت معلومات "الجديد" اللقاء في خانة سياسة جنبلاط بالانفتاح على الجميع، مشددة على ان الموقف الاشتراكي من رئاسة الجمهورية لم يتبدل حتى اللحظة.
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