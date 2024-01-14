قطع طرقات في حليا.. اليكم ما جرى

عمد عدد من المواطنين على اغلاق جميع الطرقات في منطقة حلبا الكعارية وامام مبنى السرايا بالسواتر الترابية على وقع حال من الغضب في المنطقة على خلفية المداهمة التي نفذتها قوة خاصة من الشرطة القضائية أدت الى توقيف المدعو "ع.ح" واصابته باصابة حرجة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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