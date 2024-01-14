عن حزب الله ولبنان.. هذا ما قاله المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي!

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أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم الأحد، عن تنفيذ عدة غارات جنوبي لبنان بينها بنى تحتية ومقرات قيادية لحزب الله.وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤولون طبيون أن صاروخا موجها أطلق من لبنان قتل امرأة تبلغ من العمر 76 عاما وابنها في قرية بشمال إسرائيل اليوم الأحد بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قتله أربعة مسلحين خلال محاولتهم الدخول من لبنان.وكانت إسرائيل قد قالت في وقت سابق إن "قواتها قتلت أربعة مسلحين كانوا يحاولون التسلل من لبنان في موقع على بعد نحو 15 كيلومترا شمال شرقي كفار يوفال"، فيما أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأنهم كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية وقذائف آر.بي.جي. (العربية)