طقس بداية الأسبوع: ضباب ورياح وثلوج.. وهذا ما سيحدث خلال النهار!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجويّة أن يكون الطقس يوم غد الإثنين غائماً جزئيًا إلى غائم أحياناً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتكوّن الضباب على المرتفعات.تتساقط أمطار متفرقة صباحًا وتكون غزيرة أحيانًا، كما تنشط الرياح خصوصاً في المناطق الجنوبية والشمالية فترة قبل الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.ويتوقّع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار مع تكوّن للجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارًا من ارتفاع 1500 متر.