توقيف مواطنين في ببنين.. هذا ما أعلنه الجيش!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 14 / 1 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة ببنين – عكار، وأوقفت المواطنَين (م.ق.) و(ح.س.)، لإقدامهما فجر اليوم على إطلاق النار في بلدة العبدة باتجاه سيارة يقودها السوريين (ب.ن.) و(ب.ب.) ما أدى إلى إصابة الأول في قدمه، نُقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات للمعالجة. بالإضافة إلى قيامهما بسرقة مبالغ مالية وكمية من الذهب وبعض الأوراق الشخصية العائدة للسوريين. وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

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