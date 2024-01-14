طوني فرنجيه: ترشيح سليمان فرنجية مستمر وباق

قال النائب طوني فرنجيه "مرشحنا الرئاسي واضح وصريح وهو سليمان فرنجيه أما الفريق الآخر فلا يملك مرشحاً حقيقياً فلا النائب ميشال معوّض كان مرشحاً حقيقياً ولا الوزير السابق جهاد أزعور كان كذلك مع احترامنا لكليهما".

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وأضاف في حديث لقناة "الجديد": "الأساس اليوم هو الحوار وهناك فريق لبناني وقف سدّاً منيعاً بوجه الحوار والجميع يعلم من هو لبنان".

وتابع: "لا يمكن أن نجزم أن قائد الجيش العماد جوزف عون هو مرشح الطرف الآخر الحقيقي على الرغم من كون اسمه مطروحا بشكل جدي وتعاطينا مع العماد عون جاء من باب موقعه الحالي على رأس قيادة الجيش لبنان".

وعن ترشيح سليمان فرنجيه، قال: "ترشيحه مستمر وباق وبحال أراد هو الإنسحاب نحن كتكتّل وطني مستقلّ لن نقبل وسنقف ضد هذا القرار".