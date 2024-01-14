ياسين: القرار 1701 بات مجرد ورقة لا قيمة لها على أرض الواقع

رأى عضو كتلة التغيير النائب ياسين ياسين أن "موقف لبنان من الحرب الإسرائيلية ضد غزة واضح لا لبس فيه، سواء لجهة ادانته بكل فئاته السياسية وطوائفه ومذاهبه الجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية التي ترتكبها الآلة العسكرية الاسرائيلية، أم لجهة تأييد حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة ذات سيادة كاملة، لكن وبالرغم من اصطفاف كل اللبنانيين خلف الشعب الفلسطيني وتحديدا في غزة، تبقى أولويتهم، حماية لبنان وتحييده عن هذه الحرب التي من شأنها إن اندلعت انطلاقا من جنوب لبنان، ان تقضي على ما تبقى من مقومات للدولة اللبنانية".

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واعتبر ان "العقلانية تفرض لاسيما في ظل الانهيار المالي والاقتصادي وعجز الحكومة عن وضع خطة طوارئ، وفي ظل الدعم الدولي الواسع للكيان الإسرائيلي، عدم انزلاق لبنان الى حرب تدميرية لا تحمد عقباها".

ولفت في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى أن "القرار الدولي 1701 على أهميته، بات مجرد ورقة لا قيمة لها على ارض الواقع بسبب عدم التزام إسرائيل به، وما مئات الشكاوى اللبنانية ضد الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان، سوى خير دليل على تعاطي الدول بازدواجية مع مضمون القرار المذكور".

واعتبر ان "الحل ليس فقط بالتطبيق التقني للقرارات الدولية، انما بالضغط الدولي على الكيان الإسرائيلي لإجباره على احترام المواثيق والعهود والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفي طليعتها القرار 425 الداعي الى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ما يعني من وجهة نظر ياسين ان العقدة لدى إسرائيل، وعلى المجتمع الدولي بالتالي أن يسهم بصدق ولو لمرة واحدة في اجبار إسرائيل على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".