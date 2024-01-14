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لبنان

في البداوي.. حريق منزل فجراً بسبب خلاف زوجي

Lebanon 24
14-01-2024 | 23:56
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عمل عناصر الدفاع المدني على اخماد حريق منزل فجر اليوم في منطقة جبل البداوي وقد اقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات في الارواح، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الأولية الى ان الحريق مفتعل نتيجة خلاف وقع بين صاحب المنزل وزوجته التي عمدت على اضرام النار ومغادرة المكان.
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