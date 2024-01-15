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لبنان

انتخابات الرابطة المارونية: الرأي الاساسي لهذه الجهة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2024 | 01:15
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بدأت منذ أيام الإتصالات حول وضعية الرابطة المارونية وكيفية تفعيلها وتحسين آدائها على المستويات كافة. وفي هذا الإطار بدأ عدد من الراغبين بالترشح الى رئاستها في الدورة المقبلة العمل على وضع برامج كونهم علموا أن المرجعيات الروحية سيكون لها هذه المرة رأي أساسي في كيفية التعاطي مع هذا الإستحقاق كونها لا ترغب بأن تكون الرابطة بعد اليوم ناديا لتلاقي الموارنة وإصدار البيانات الرنانة التي لا طعم ولا لون لها، وعند الإستحقاقات الوطنية تبقى غائبة عن السمع، بحسب مصدر معني بشكل مباشر.
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المصدر ختم "بأن الرابطة في المستقبل القريب يجب أن تكون ذات رؤية واضحة وبرنامج عمل منتج وفاعل، والأهم أن تكون مواقفها السياسية متوافقة بالكامل مع مرجعية بكركي، وتكون حالة دعم وإسناد لهذه المواقف، وإلا لا جدوى لها ولا ضرورة".



المصدر: لبنان 24

لبنان

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