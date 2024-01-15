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لبنان

رسالة حزبية "لطيفة" الى أحد نوابها: "تقّل حالك شوي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2024 | 01:45
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أوصلت قيادة حزبية رسالة واضحة و"لطيفة" الى أحد نوابها، وجاءت بمثابة تنبيه أو لفت نظر حيال إطلالاته الإعلامية، لجهة غربلة البرامج الذي سيكون ضيفها وعدم تلبية كل الدعوات للحوارات الاعلامية.
وختم المصدر مبررا بأن أخلاق هذا النائب وآداءه مع الإعلام يحرجانه أحياناً، فيلبي معظم الدعوات لكي لا ينحرج مع الإعلاميين والصحافيين.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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