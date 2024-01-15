رسالة حزبية "لطيفة" الى أحد نوابها: "تقّل حالك شوي"

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أوصلت قيادة حزبية رسالة واضحة و"لطيفة" الى أحد نوابها، وجاءت بمثابة تنبيه أو لفت نظر حيال إطلالاته الإعلامية، لجهة غربلة البرامج الذي سيكون ضيفها وعدم تلبية كل الدعوات للحوارات الاعلامية.وختم المصدر مبررا بأن أخلاق هذا النائب وآداءه مع الإعلام يحرجانه أحياناً، فيلبي معظم الدعوات لكي لا ينحرج مع الإعلاميين والصحافيين.