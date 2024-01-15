حديث ابو عبيدة: هل يشمل لبنان؟

Advertisement

كان لافتا حديث المتحدث الرسمي لكتائب القسام ابو عبيدة الذي أعلن امس ان اطرافا عدة في محور المقاومة ابلغت حماس ان ضرباتها ضد اسرائيل ستتوسع ان لم توقف تل ابيب عدوانها على غزة، فهل من بين هذه الاطراف "حزب الله"؟تؤكد مصادر مطلعة ان "حزب الله" بدأ عمليا تكثيف عملياته العسكرية ضد الجيش الاسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، لكن قد لا يكون هذا الامر جزءاً من التدحرج الذي لمح له ابو عبيدة.وترى المصادر ان الفصائل العراقية هي المرشح الاول لرفع منسوب التصعيد خصوصا ان مشاركتها في الحرب ضد اسرائيل محدودة وان تركيزها يقوم على استهداف القواعد العسكرية الاميركية وعليه فإن لديها هامشا اوسع من المناورة في الايام المقبلة..