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لبنان

حديث ابو عبيدة: هل يشمل لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2024 | 02:15
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كان لافتا حديث المتحدث الرسمي لكتائب القسام ابو عبيدة الذي أعلن امس ان اطرافا عدة في محور المقاومة ابلغت حماس ان ضرباتها ضد اسرائيل ستتوسع ان لم توقف تل ابيب عدوانها على غزة، فهل من بين هذه الاطراف "حزب الله"؟
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تؤكد مصادر مطلعة ان "حزب الله" بدأ عمليا تكثيف عملياته العسكرية ضد الجيش الاسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، لكن قد لا يكون هذا الامر جزءاً من التدحرج الذي لمح له ابو عبيدة.

وترى المصادر ان الفصائل العراقية هي المرشح الاول لرفع منسوب التصعيد خصوصا ان مشاركتها في الحرب ضد اسرائيل محدودة وان تركيزها يقوم على استهداف القواعد العسكرية الاميركية وعليه فإن لديها هامشا اوسع من المناورة في الايام المقبلة..


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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