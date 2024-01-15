العاصفة التي ضربت لبنان... هذا ما فعلته بالطرق

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لم تقتصر أضرار العاصفة على الزراعة وانهيار الطرقات والصخور، وتجمّع المياه، بل وصلت تداعيات الأمطار الغزيرة التي تساقطت، إلى نزع الزفت عن عدد كبير من الطرق، ما أدّى إلى توسّع الحفر التي كانت موجودة في الأساس.ويشكو المواطنون في هذا السياق، من غياب صيانة الطرقات، وتزفيتها، وأتت العاصفة الأخيرة لتزيد الحفر، ما يُؤدّي إلى تضرّر السيارات، وزيادة نسب حوادث السير، وارتفاع ملحوظ في عمل محال تصليح الدواليب المنتشرة بكثافة على الاوتوسترادات.