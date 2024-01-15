Advertisement

لبنان

العاصفة التي ضربت لبنان... هذا ما فعلته بالطرق

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-01-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1152675-638409031321100104.jpg
Doc-P-1152675-638409031321100104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تقتصر أضرار العاصفة على الزراعة وانهيار الطرقات والصخور، وتجمّع المياه، بل وصلت تداعيات الأمطار الغزيرة التي تساقطت، إلى نزع الزفت عن عدد كبير من الطرق، ما أدّى إلى توسّع الحفر التي كانت موجودة في الأساس.
Advertisement
ويشكو المواطنون في هذا السياق، من غياب صيانة الطرقات، وتزفيتها، وأتت العاصفة الأخيرة لتزيد الحفر، ما يُؤدّي إلى تضرّر السيارات، وزيادة نسب حوادث السير، وارتفاع ملحوظ في عمل محال تصليح الدواليب المنتشرة بكثافة على الاوتوسترادات.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-01-15
05:52 | 2024-01-15
05:46 | 2024-01-15
05:42 | 2024-01-15
05:40 | 2024-01-15
05:27 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24