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لبنان

المشهد جنوبًا: قصف مدفعي وتحليق للطيران الاستطلاعي

Lebanon 24
15-01-2024 | 03:10
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تعرضت أطراف شيحين والجبين وأم التوت وتلة الرويسة صباحًا، لقصف مدفعي معادٍ، كما استهدف الجيش الاسرائيلي الأطراف الشمالية لبلدة الضهيرة بالقصف المدفعي الفوسفوري، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم، فوق القرى المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
 
وكان الطيران الحربي المعادي أغار قرابة السابعة من مساء امس على دفعتين على أطراف بلدة صديقين، وتعتبر هذه الغارة في منطقة متقدمة على الحدود مع فلسطين المحتلة.
 
وقصفت مدفعية العدو أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة بالقذائف الثقيلة.
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