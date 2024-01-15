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لبنان

بشرى سارة بخصوص المنخفض الجوي.. إليكم طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
15-01-2024 | 01:57
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أفادت قناة الــ lbc بأن المنخفض الجويّ يستمر بالتأثير على لبنان اليوم، ولكن بفاعلية ضعيفة من حيث الأمطار.

وبحسب القناة "يكون الطقس بارداً فيما تتساقط ثلوج خفيفة على الـ١٥٠٠متراً، وينكفئ هذا المنخفض يوم غد الثلاثاء، مع بقاء الطقس متقلباً لغاية يوم الأربعاء.
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أما اليوم الاثنين فيكون الجوّ غائماً وممطراً أحياناً وتتساقط الثلوج على الـ ١٥٠٠ متراً، أما الرياح هي جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س، في حين تسوء الرؤية في المناطق الجبلية.
والثلاثاء يصبح الطقس متقلباً وغائماً مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لبعض الرذاذ أو الأمطار الخفيفة والمحلية الغير الشاملة والحرارة ترتفع.
في المقابل، أيضاً يكون يوم الأربعاء متقلب وغائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لبعض الرذاذ أو الأمطار الخفيفة والمحلية غير الشاملة، مع ارتفاع لدرجات الحرارة.

المصدر: قناة الــ LBC
المصدر: ال بي سي
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