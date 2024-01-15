في محلة الزاهرية.. هذا ما جرى أمام الثانوية

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اقدم مجهولان على متن دراجة نارية على إطلاق النار بإتجاه المدعو "م.ح" واصابته بطلقات نارية بقدميه ليفرا بعدها الى جهه مجهولة وذلك في محلة الزاهرية - طرابلس امام مدرسة الزاهرية الرسمية للبنين بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وعملت على فتح تحقيق بالحادث، فيما عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافه ونقله الى احد مستشفيات المدينة للعلاج.