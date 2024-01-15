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لبنان

في محلة الزاهرية.. هذا ما جرى أمام الثانوية

Lebanon 24
15-01-2024 | 01:16
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اقدم مجهولان على متن دراجة نارية على إطلاق النار بإتجاه المدعو "م.ح" واصابته بطلقات نارية بقدميه ليفرا بعدها الى جهه مجهولة وذلك في محلة الزاهرية - طرابلس امام مدرسة الزاهرية الرسمية للبنين بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وعملت على فتح تحقيق بالحادث، فيما عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافه ونقله الى احد مستشفيات المدينة للعلاج.
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