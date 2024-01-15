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لبنان

نقابة المعلمين متجهة نحو التصعيد؟

Lebanon 24
15-01-2024 | 03:22
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دعا المجلس التنفيذي في نقابة المعلّمين الجمعيات العمومية في المحافظات كافة للانعقاد عند الساعة ٣.٣٠ من بعد ظهر اليوم في المراكز التي حددتها فروع النقابة. وإذا لم يكتمل النصاب، فعند الساعة الساعة الرابعة والنصف من اليوم عينه وتكون قانونية بمن حضر. ولفتت في بيان الى أن هدف الاجتماع "التصويت على التوصية الآتية: تفويض المجلس التنفيذي باتخاذ الخطوات التصعيديّة المناسبة بما فيها الإضراب بناءً على نتيجة الاجتماع التربوي يوم الثلاثاء في مكتب وزير التربية".
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