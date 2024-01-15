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لبنان

صدمه وفرّ الى جهة مجهولة.. هذا ما حصل مع ابن الـ13 سنة في زغرتا

Lebanon 24
15-01-2024 | 03:23
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تعرض القاصر "ص.ح" البالغ من العمر ١٣ عاماً ليل امس لحادث صدم، حيث أقدم مجهول يستقب سيارة من نوع رابيد لون احمر دون لوحات على صدمه عند مفرق الفوار قضاء زغرتا، والفرار الى جهة مجهولة.
وعلى الفور حضرت سيارات الاسعاف وعملت على نقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج، وقد وصفت حالته بالحرجة، خصوصاً وانه أصيب في قدمه وعينه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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