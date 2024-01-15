"خلاف" داخل مصرف لبنان؟

نفت أوساط مصرفية الكلام عن أن مصرف لبنان سيُبادر خلال أيام إلى وقف العمل بالتعميم 151، مشيرة إلى أنّ التعديلات التي قد تطرأ ستكونُ جوهرية ولكن لا تعني إلغاء التعميم تماماً.

وأوضحت المصادر أنَّ هناك أصواتاً تبرزُ من هنا وهناك لـ"التأثير" على البنك المركزي، متحدثة عن أن هناك حملات ضغط باتت تبرزُ بين الحين والآخر لدفع مصرف لبنان لإعتماد تعديلات مالية جديدة تتعلق بالسحوبات المالية قد لا تريدها المصارف حالياً.

Advertisement

وذكرت المصادر أنّ المجلس المركزي لمصرف لبنان ما زال يناقش ما ستؤول إليه الأمور على صعيد التعميم 151 لناحية "ضبطه أكثر" بما يتناسب مع مصلحة المصارف والبنك المركزي، مشيرة إلى أنّه لا خلافات في المجلس بعكس ما يقال بل هناك تباينات في وجهات النظر.