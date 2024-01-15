أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، إستهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات العسكرية.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 11.00 صباحاً، وقد استخدمت خلالها "أسلحة صاروخية".