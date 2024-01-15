"حقيقة فجَّرها" نصرالله.. تقريرٌ إسرائيليّ يعترف!

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وتوقف التقرير الذي ترجمهعند التهديد الذي أطلقه نصرالله بالقول إن "الحزب مستعد للحرب منذ 99 يوماً ولسنا خائفين منها، وإذا اندلعت ستكون بلا أسقف وحدود"، وأضاف: "يتضمن الخطابُ مزيداً من محاولات الردع والتهديد لإسرائيل خصوصاً عندما يسمع الأصوات التي تُطالب حكومة الحرب في إسرائيل بفتح جبهة مع لبنان".بحسب التقرير، فإنّ نصرالله أبدى أيضاً "سخرية وإزدراءً من تحقيق أهداف إسرائيل في الحرب على غزة والتصريحات الرنانة لقادة الحرب"، مشيرة إلى أنَّ أمين عام الحزب استند إلى الإنتقادات المتواصلة التي تُسمع في استديوهات الأخبار الإسرائيلية إزاء الحرب في غزة.التقرير برّر أن ما يقال عبر بعض المحللين الإسرائيليين ليس حقيقياً بشأن غزة، معتبراً أن تل أبيب حققت أهدافاً كثيرة في الحرب مثل تهجير سكان القطاع وملاحقة قادة "حماس" وغيرها من الأمور.مع ذلك، فقد وجد التقرير أنّ قيام نصرالله بالارتكاز إلى الإنتقادات الواردة على لسان المحللين في الإستديوهات، يمثل "حقيقة مُرّة تنفجر في وجوه الإسرائيليين".