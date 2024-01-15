Advertisement

لبنان

بين مشهدين.. حرب في الجنوب وعاصفة "زادت المعاناة"

Lebanon 24
15-01-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1152754-638409158216333418.jpeg
Doc-P-1152754-638409158216333418.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرقٌ مقفلة ومواطنون محتجزون في سياراتهم.. عمليات الإنقاذ لم تهدأ خلال اليومين الماضيين.. هكذا بات مشهد لبنان في قلب العاصفة، وسط غرق الطرقات بالمياه والسيول نتيجة الأمطار الغزيرة، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمزارعين وأرزاقهم.
 


بات لبنان عالقاً بين مشهدين الأول: حربٌ في الجنوب فيما الثاني عاصفة ضربت أرجاء البلاد كشفت عن رداءة البنى التحتية التي تفتقر إلى الصيانة.

خلال الساعات الماضية، تصدّر وسم "#لبنان_يغرق" مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تحدث الناشطون عن السيول التي حصلت على الطرقات الساحلية مثل أوتوستراد جونية – بيروت وطريق المطار وأوتوستراد الكارنتينا، وصولاً إلى طرقات أخرى باتت "بحيرات عائمة".

في المقابل، مشهد آخر، لا يقل ضرراً عن سابقه، حيث تسببت الأمطار والسيول بغرق مخيم حسني الزعيم للنازحين السوريين في البقاع الشمالي بالمياه بعد تسربها إلى خيم المخيم، وناشد سكان المخيمات الجمعيات الأهلية والإنسانية للتحرك والمساعدة.
 
Advertisement


إجتماع لـ"إدارة الكوارث" واستنفار في البلديات
ومن المُرتقب اليوم أن تجتمع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، لتقييم الأضرار التي خلفتها العاصفة.
وتزامناً مع ذلك، لوحظ في العديد من البلدات حصول إستنفار للبلديات وعمالها، حيث تم تنظيف مختلف المجاري والعبّارات وسط الطرقات، تلافياً لانسدادها في حال تساقطت الأمطار قريباً.
 
"التحرّك البلدي" يأتي وسط معاناة مادية تواجهها البلديات، فضلاً عن صعوبة تأمين كافة اللوجستيات الكفيلة بتسيير الأعمال على الطرقات.
وعلى الأوتوستراد الساحلي أيضاً بين بيروت وصيدا، لوحظ قيام بعض عمال التنظيف بإزالة الأوساخ عن جوانب الطرقات وذلك تجنباً لحدوث أي سيول.
االمشكلة الأكبر تتركز في بعض الطرقات الداخلية، فالمياه الغزيرة تؤدي إلى تشكل بحيرات وسط طرقات "مخسوفة"، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر سيارات المواطنين. أما الأمر الأكثر خطوة فهو أن بعض الحفر الموجودة ضمن الطرقات باتت مليئة بالمياه، الأمر الذي يجعل رؤيتها أمراً صعباً، ما يساهم بإصابة المركبات بأضرار غير محسوبة.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2024-01-15
05:46 | 2024-01-15
05:42 | 2024-01-15
05:40 | 2024-01-15
05:27 | 2024-01-15
05:14 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24