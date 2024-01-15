من طرابلس.. ماذا أعلن وزير الداخلية عن "الجرائم"؟

قال وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي إن عدد الجرائم في العام 2023 تدنى كثيراً عن عددها في العام 2022.

كلامُ المولوي جاء إبان ترؤسه إجتماعاً أمنياً في سراي طرابلس، اليوم الإثنين، إذ قال إنّ المواطنين سيلاحظون وجوداً أمنياً أكثر في الشمال لحفظ الأمن"، وقال: " هذا موضوع لن نتساهل فيه وبهذه الخطة لا نستهدف راحة المواطنين إنما لتحقيق قدر أكبر من الأمن والأمان".

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وشدّد المولوي على أنّ "حفظ الأمن والنظام من واجبات وزارة الداخلية والقوى الأمنية والعسكرية"، وأضاف: "هدفنا تحقيق قدر أكبر من الأمن والأمان للمواطنين، وناقشنا كلّ الأمور الأمنية مع الأجهزة وعلى المواطن التيقن أن المخالفات تضرّ به".