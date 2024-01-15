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لبنان

المكاري الى هافانا الاسبوع المقبل

Lebanon 24
15-01-2024 | 04:52
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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير كوبا في لبنان خورخي ليون كروز، وعرض معه للتطورات الراهنة والاوضاع العامة والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
كما جرى عرض للتحضيرات للملتقى الاعلامي (عملية الحقيقة) والتي يشارك فيها الوزير المكاري ويلقي كلمة بالمناسبة. وينعقد الملتقى في هافانا يومي ٢١ و٢٢  الجاري، بدعوة من وكالة "برنسا لاتينا" للانباء.
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