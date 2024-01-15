15
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية": للتعويض السريع على مزارعي عكار
Lebanon 24
15-01-2024
|
05:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع رئيس نقابة "مزارعي البيوت البلاستيكية" حسين درويش مع مندوب النقابة في عكار محمد المصري ومسؤول قسم النقابات في الشمال في حزب الله علي تامر، ما تعرضت المنازل والحيازات الزراعية من اضرار في عدد من قرى عكار نتيجة فيضان النهر الكبير، وفقاً لبيان عن النقابة.
Advertisement
واشارت الى ان "الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية، تحولت نهاية الاسبوع الماضي وبخاصة في المناطق الشمالية، الى فيضانات وسيول غمرت عددا من الحيازات الزراعية في بلدات عكارية مترافقة مع عواصف تسببت بأضرار كثيرة للمنازل والمزروعات ولمنشآت الخيم ، لا يمكن تجاهل آثارها على اوضاع المزارعين الذين خسروا ما استثمروه، وفقدوا مواسمهم التي تشكل عمدة لاسواق الاستهلاك ، وسندا اقتصاديا لالاف العاملين في هذا القطاع الاساس في حركة اقتصاد عكار التي تعاني اصلا من اهمال وحرمان مزمن".
ودعت النقابة الى "تدابير عاجلة تتعدى عمليات الانقاذ والاغاثة المشكورة، التي حصلت لاعلان حالة طوارئ تستجيب لواجب اعادة الحياة للارض وللمزارع في عكار بشكل سريع، لنتمكن من استنقاذ سريع لما امكن من مواسم واطلاق برامج دعم واسناد وطني لمزارعي عكار على مختلف المستويات التي يعرفها اهل الاختصاص وتعتمده الدول في معالجة هكذا كوارث، ولا سيما في البنى التحتية وازالة الرواسب واستصلاح الاراضي والمنشآت والمنازل" .
وختمت:"ان الكشف السريع على الاضرار واتخاذ القرارات بالتعويض المجدي الذي يثبت تحمل الدولة مسؤولياتها، هو اولى الواجبات البديهية للوزارات والهيئات المعنية، واي تأخر عن ذلك، يضرب القيمة العملية لأي مبادرة"، مؤكدة أن "المطلب الاساس هو التعويض السريع على المتضررين باملاكهم وبزراعاتهم وضمان اعادة اطلاق موسم زراعي بديل ، واعمال زراعية تعيد لعكار ولاههلها حياتهم الطبيعية في اسرع وقت".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إحراق سيارة "بلوغر" في الأشرفية!
Lebanon 24
بالفيديو... إحراق سيارة "بلوغر" في الأشرفية!
09:34 | 2024-01-14
14/01/2024 09:34:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين... ومعلومات عن إصابات كثيرة
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين... ومعلومات عن إصابات كثيرة
10:17 | 2024-01-14
14/01/2024 10:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُعلّق على كلام أمين عامّ "الحزب"... ويُحذّر: أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُعلّق على كلام أمين عامّ "الحزب"... ويُحذّر: أسابيع صعبة
09:29 | 2024-01-14
14/01/2024 09:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع: ضباب ورياح وثلوج.. وهذا ما سيحدث خلال النهار!
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع: ضباب ورياح وثلوج.. وهذا ما سيحدث خلال النهار!
15:19 | 2024-01-14
14/01/2024 03:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. اليكم حجم المتساقطات حتى تاريخه
Lebanon 24
بالأرقام.. اليكم حجم المتساقطات حتى تاريخه
11:14 | 2024-01-14
14/01/2024 11:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:20 | 2024-01-15
البخاري من دار الفتوى: لن نألو في تقديم أي مسعى لحل ما يعانيه لبنان من أزمات
07:17 | 2024-01-15
باسيل استقبل السفير الفرنسي: لابعاد لبنان عن أي توسع للصراع
07:00 | 2024-01-15
شيخ العقل التقى وزير الثقافة.. وهذا ما تم بحثه
06:55 | 2024-01-15
بيان من وزارة الزراعة عن السيول في نهر العاصي.. هذا ما جاء فيه
06:52 | 2024-01-15
في أجواء إسرائيل.. ماذا حصل بسبب "حزب الله"؟
06:47 | 2024-01-15
عملية جديدة لـ"حزب الله" عن الحدود.. ماذا استهدفت؟
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
15/01/2024 15:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
15/01/2024 15:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
15/01/2024 15:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24