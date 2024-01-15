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لبنان

كم قتيلاً إسرائيلياً سيسقط خلال الحرب مع "حزب الله"؟ مسؤول يُعلن!

Lebanon 24
15-01-2024 | 06:09
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نقل موقع "بلومبرغ" عن مستشار "الأمن القومي" الإسرائيلي السابق، إيال هولاتا، قوله إنّ أي حرب مع حزب الله ستكون أكثر فتكاً من الحرب الأخيرة في العام 2006، وأنّ عدد القتلى في إسرائيل قد يقترب من 15 ألفاً هذه المرة.
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وأشار هولاتا إلى أنّ المسؤولين الأميركيين حذروا الجنرالات والوزراء الإسرائيليين المتحمّسين لحربٍ على جبهتين ضدّ "حزب الله" و "حماس"، من الضغط الهائل الذي قد يفرضه مثل هذا السيناريو على موارد إسرائيل واقتصادها، ووصفه البعض بأنه "سيناريو كابوس لإسرائيل". 

ولفت هولاتا إلى أنّ الشيكل الإسرائيلي، الذي ارتفع  في شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2023، وسط إشارات إلى أن الحرب ستقتصر إلى حد كبير على غزة، بدأ يضعف مرة أخرى، معتبراً أنه من العملات الأسوأ أداءً في العالم حتى الآن هذا العام، حيث انخفض 3.5% مقابل الدولار.

ورأى هولاتا أن المشكلة بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن، تكمن في أنّ تأثير الولايات المتحدة على الحكومة الإسرائيلية يبدو أقل بكثير مما كان عليه خلال الحروب السابقة. (الميادين نت)
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