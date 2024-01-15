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لبنان

عملية جديدة لـ"حزب الله" عن الحدود.. ماذا استهدفت؟

Lebanon 24
15-01-2024 | 06:47
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أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية ضد موقع بركة ريشا الإسرائيلي.
 
ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 12.55 ظهراً، وقد أصابت الموقع بشكلٍ مباشر.
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