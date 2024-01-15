أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية ضد موقع بركة ريشا الإسرائيلي.

ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 12.55 ظهراً، وقد أصابت الموقع بشكلٍ مباشر.

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