شيخ العقل التقى وزير الثقافة.. وهذا ما تم بحثه

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى.

Advertisement

وتم البحث خلال اللقاء، في المستجدات في ضوء الأحداث الجارية في فلسطين والتهديدات الإسرائيلية القائمة للبنان واعتداءاتها المتكررة عليه، الى جانب الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة على مستوى الحفاظ على المعالم التاريخية والتراثية لا سيما منها تلك المتصلة بالمراكز الروحية والمساهمة في تعزيز السياحة الدينية.بعد اللقاء قال المرتضى: "إنّها فرصة مباركة كالعادة أن نزور سماحة شيخ العقل وكانت جولة أفق، استمعنا خلالها الى رؤية سماحة الشيخ للأوضاع القائمة في لبنان والمنطقة والتحديّات التي تواجه اللبنانيين وأهمية تضافر كل الجهود، لحفظ الحصن الحصين للبنان واللبنانيين وهو الصيغة اللبنانية والعيش الواحد والقيم اللبنانية".اضاف: "نحن متفقون تمام الاتفاق مع سماحة الشيخ سامي ابي المنى على أن لبنان الصيغة والنموذج يتهدده هذا المسعى الصهيوني، لإدخال العالم في حالة يأس من هذه الصيغة، مما يقتضي تضافر كل الجهود، لحفظ العيش الواحد وحفظ القيم. الواقع اللبناني بمقدرات اللبنانيين والمقومات الموجودة عندهم تستأهل من كل لبناني وكل مسؤول أن يسعى الى استثمارها، من أجل خلق واقع جديد يليق بتضحيات اللبنانيين وبانتصاراتهم".وختم: "كالعادة كما بدأنا مع سماحته قبلاً، مكملين في خدمة لبنان واللبنانيين من خلال وزارة الثقافة التي هي بكل المعنى في خدمة هذا الصرح أيضاً والقيّم عليه سماحة الشيخ سامي ابي المنى".