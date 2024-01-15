Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل سفير سلطنة عمان

Lebanon 24
15-01-2024 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1152836-638409294072806313.png
Doc-P-1152836-638409294072806313.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير سلطنة عمان في لبنان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وتناول البحث شؤوناً مختلفة، كما قدم السفير تعازيه لقائد الجيش بوفاة والدته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ملف منسي.. والمجلس العسكري رهن تفاهم سليم وعون
lebanon 24
15/01/2024 17:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تجار سوريون يتوسّعون بقوّة في لبنان
lebanon 24
15/01/2024 17:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كان عزيزاً جداً.. سياسيون في لبنان ينعون أمير الكويت
lebanon 24
15/01/2024 17:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: مصرّون على التمديد للعماد جوزاف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش
lebanon 24
15/01/2024 17:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24

عون

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:16 | 2024-01-15
10:11 | 2024-01-15
10:07 | 2024-01-15
10:00 | 2024-01-15
09:30 | 2024-01-15
09:28 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24