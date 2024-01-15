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لبنان
قائد الجيش استقبل سفير سلطنة عمان
Lebanon 24
15-01-2024
|
08:02
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير سلطنة عمان في لبنان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وتناول البحث شؤوناً مختلفة، كما قدم السفير تعازيه لقائد الجيش بوفاة والدته.
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