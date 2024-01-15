قائد الجيش استقبل سفير سلطنة عمان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير سلطنة عمان في لبنان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وتناول البحث شؤوناً مختلفة، كما قدم السفير تعازيه لقائد الجيش بوفاة والدته.

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