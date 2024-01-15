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لبنان

الراعي عرض للاوضاع مع وزيري العدل والسياحة

Lebanon 24
15-01-2024 | 08:37
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وزيري العدل والسياحة هنري الخوري ووليد نصار، وجرى عرض الاوضاع الراهنة. 
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