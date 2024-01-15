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لبنان

بوشكيان تفقد انجراف التربة في ضهر البير

Lebanon 24
15-01-2024 | 08:31
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أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن "الحكومة ووزارة الأشغال العامة والنقل في جهوزية لمعالجة تداعيات انجراف التربة في ضهر البيدر، والعمل جار لمنع اقفال الطريق الدولية". 
 
وتفقد بوشكيان ظهر اليوم، أماكن سقوط الاتربة والوحول والصخور في المنطقة، مشيدا بجهود الوزير علي حميه وحرصه على المعالجة ورفع الأضرار حيث حصلت في أماكن مختلفة، وأشار الى أن "التواصل قائم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاطلاعه على المستجدات، ولقد أعطى توجيهاته بهذا الخصوص". 
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وكشف عن تحضير دفتر شروط لتلزيم أعمال معالجة الخسفات في الطرق. 
 
وشدد بوشكيان على "أولوية العمل للحؤول دون اقفال الطريق الدولية في البقاع التي تعتبر حيوية للتجارة وتنقل المواطنين".
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