Advertisement

لبنان

حادث سير مروّع... وسيارة تدهورت

Lebanon 24
15-01-2024 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1152855-638409319568930803.jpg
Doc-P-1152855-638409319568930803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبتين، وتدهور إحداها الى محاذاة اوتوستراد بحمدون - المديرج عند مفرق مجدل بعنا.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتّجاه أنفاق المطار بسبب حادث سير في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
15/01/2024 17:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو حادث سير مروّع... وسيارات الصليب الأحمر والقوى الأمنيّة حضرت بسرعة
lebanon 24
15/01/2024 17:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد جبيل.. شاهدوا بالصور ما حصل هناك
lebanon 24
15/01/2024 17:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضنية.. حادث سير بين مركبتين
lebanon 24
15/01/2024 17:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

بحمدون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:16 | 2024-01-15
10:11 | 2024-01-15
10:07 | 2024-01-15
10:00 | 2024-01-15
09:30 | 2024-01-15
09:28 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24