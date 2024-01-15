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لبنان

الجيش: توقيف 435 شخصًا من جنسيات مختلفة

Lebanon 24
15-01-2024 | 09:25
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 اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الأول 2023، أوقف 435 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية، بالإضافة إلى إحباط عدد من عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية. شملت المضبوطات 39 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، ورمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".
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